Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại Kyndryl dao động từ $128K mỗi year cho Band 6 đến $193K mỗi year cho Band 9. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $122K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Kyndryl. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
