Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Greater Austin Area tại Kyndryl dao động từ $106K mỗi year cho Band 6 đến $121K mỗi year cho Band 8. Gói thu nhập trung vị year in Greater Austin Area có tổng giá trị $107K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Kyndryl. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Band 6
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
