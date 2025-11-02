Danh bạ công ty
Kroll
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
    Levels FYI Logo
  • Mức lương
  • Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng

  • Tất cả mức lương Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng

Kroll Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng Mức lương

Gói thu nhập trung vị của Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng tại Kroll có tổng giá trị CA$138K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Kroll. Cập nhật lần cuối: 11/2/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Kroll
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
Tổng mỗi năm
CA$138K
Cấp bậc
Senior Consultant
Lương cơ bản
CA$138K
Stock (/yr)
CA$0
Thưởng
CA$0
Số năm tại công ty
3 Năm
Số năm kinh nghiệm
9 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Kroll?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Thông tin mức lương mới nhất
ThêmThêm LươngThêm Thông Tin Lương

Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Xuất dữ liệuXem việc làm đang tuyển

Đóng góp

Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng tại Kroll có tổng thu nhập hàng năm là CA$175,216. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Kroll cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng là CA$92,615.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Kroll

Công ty liên quan

  • Orion Innovation
  • Hyland
  • MORSE
  • Cole Engineering Services
  • Avanade
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác