Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng tại Kroll có tổng thu nhập hàng năm là CA$175,216. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.