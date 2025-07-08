Koenig Solutions Mức lương

Mức lương tại Koenig Solutions dao động từ $5,823 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kiến Trúc Sư Giải Pháp ở mức thấp đến $14,459 cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Koenig Solutions . Cập nhật lần cuối: 11/25/2025