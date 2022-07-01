KNZ Mức lương

Mức lương tại KNZ dao động từ $34,825 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $190,950 cho vị trí Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của KNZ . Cập nhật lần cuối: 11/25/2025