Knowunity Mức lương

Mức lương tại Knowunity dao động từ $49,000 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $75,998 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Knowunity . Cập nhật lần cuối: 11/23/2025