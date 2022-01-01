Knock Mức lương

Mức lương tại Knock dao động từ $65,325 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $153,000 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Knock . Cập nhật lần cuối: 10/22/2025