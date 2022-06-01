KMS Technology Mức lương

Mức lương tại KMS Technology dao động từ $12,000 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $48,040 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của KMS Technology . Cập nhật lần cuối: 10/22/2025