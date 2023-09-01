King Mức lương

Mức lương tại King dao động từ $36,686 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Tuyển Dụng ở mức thấp đến $288,878 cho vị trí Bán Hàng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của King . Cập nhật lần cuối: 11/22/2025