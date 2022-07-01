KEV Group Mức lương

Mức lương tại KEV Group dao động từ $54,767 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $199,000 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của KEV Group . Cập nhật lần cuối: 10/18/2025