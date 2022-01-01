KenSci Mức lương

Mức lương tại KenSci dao động từ $114,660 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Sản Phẩm ở mức thấp đến $155,775 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của KenSci . Cập nhật lần cuối: 10/18/2025