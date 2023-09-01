Thư Mục Công Ty
KBTG Mức lương

Khoảng lương KBTG từ $10,841 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng ở mức thấp nhất đến $44,087 cho Marketing ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của KBTG. Cập nhật lần cuối: 8/19/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Kỹ sư phần mềm
Median $22.1K

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Nhà khoa học dữ liệu
Median $17.4K
Nhà phân tích kinh doanh
$24.9K

Marketing
$44.1K
Quản lý sản phẩm
$30.1K
Chuyên viên an ninh mạng
$32.7K
Nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng
$10.8K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Câu hỏi thường gặp

Най-високоплатената роля, докладвана в KBTG, е Маркетинг at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $44,087. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в KBTG, е $24,875.

