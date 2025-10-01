Gói thu nhập trung vị của Quản Lý Sản Phẩm in New York City Area tại Justworks có tổng giá trị $200K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Justworks. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
5%
NĂM 1
15%
NĂM 2
40%
NĂM 3
40%
NĂM 4
Tại Justworks, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
5% được phát hành trong 1st-NĂM (5.00% hàng năm)
15% được phát hành trong 2nd-NĂM (1.25% hàng tháng)
40% được phát hành trong 3rd-NĂM (3.33% hàng tháng)
40% được phát hành trong 4th-NĂM (3.33% hàng tháng)
Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.
10%
NĂM 1
30%
NĂM 2
30%
NĂM 3
30%
NĂM 4
Tại Justworks, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
10% được phát hành trong 1st-NĂM (10.00% hàng năm)
30% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.50% hàng tháng)
30% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.50% hàng tháng)
30% được phát hành trong 4th-NĂM (2.50% hàng tháng)
