Danh bạ công ty
Julius Baer
Julius Baer Mức lương

Mức lương tại Julius Baer dao động từ $45,074 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Ngân Hàng Đầu Tư ở mức thấp đến $213,714 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Julius Baer. Cập nhật lần cuối: 9/7/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $162K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$47.7K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$175K

Chuyên Viên Ngân Hàng Đầu Tư
$45.1K
Quản Lý Dự Án
$167K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$214K
Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at Julius Baer is Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $213,714. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Julius Baer is $164,568.

