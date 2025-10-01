Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in San Francisco Bay Area tại Johnson & Johnson dao động từ $197K mỗi year cho 24 đến $265K mỗi year cho 30. Gói thu nhập trung vị year in San Francisco Bay Area có tổng giá trị $190K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Johnson & Johnson. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
23
$ --
$ --
$ --
$ --
24
$197K
$178K
$5K
$14K
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$206K
$179K
$13.2K
$14K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới