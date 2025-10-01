Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in New York City Area tại Johnson & Johnson dao động từ $81.6K mỗi year cho 23 đến $116K mỗi year cho 24. Gói thu nhập trung vị year in New York City Area có tổng giá trị $95K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Johnson & Johnson. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
23
$81.6K
$78.3K
$2.5K
$810
24
$116K
$108K
$0
$7.7K
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
