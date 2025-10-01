Tổng thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Israel tại Johnson & Johnson là ₪472K mỗi year cho 23. Gói thu nhập trung vị year in Israel có tổng giá trị ₪472K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Johnson & Johnson. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
23
₪472K
₪436K
₪0
₪36.3K
24
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
25
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
26
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
