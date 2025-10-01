Tổng thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Ireland tại Johnson & Johnson là €73.4K mỗi year cho 24. Gói thu nhập trung vị year in Ireland có tổng giá trị €74.1K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Johnson & Johnson. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
23
€ --
€ --
€ --
€ --
24
€73.4K
€70.9K
€0
€2.5K
25
€ --
€ --
€ --
€ --
26
€ --
€ --
€ --
€ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
