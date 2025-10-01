Thu nhập Kỹ Sư Cơ Khí in San Francisco Bay Area tại Johnson & Johnson dao động từ $117K mỗi year cho 23 đến $305K mỗi year cho 30. Gói thu nhập trung vị year in San Francisco Bay Area có tổng giá trị $175K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Johnson & Johnson. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
23
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
