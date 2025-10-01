Thu nhập Nhà Khoa Học Dữ Liệu in New York City Area tại Johnson & Johnson dao động từ $92.4K mỗi year cho 23 đến $232K mỗi year cho 30. Gói thu nhập trung vị year in New York City Area có tổng giá trị $220K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Johnson & Johnson. Cập nhật lần cuối: 10/1/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
23
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
