Jockey International Mức lương

Mức lương tại Jockey International dao động từ $54,725 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $59,496 cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Jockey International . Cập nhật lần cuối: 11/26/2025