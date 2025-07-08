Danh bạ công ty
Jocata Financial Advisory And Technology
Jocata Financial Advisory And Technology Mức lương

Mức lương trung vị của Jocata Financial Advisory And Technology là $7,646 cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu . Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Jocata Financial Advisory And Technology. Cập nhật lần cuối: 11/26/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$7.6K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Jocata Financial Advisory And Technology là Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $7,646. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Jocata Financial Advisory And Technology là $7,646.

