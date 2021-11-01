Javis Mức lương

Mức lương tại Javis dao động từ $12,363 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức thấp đến $223,875 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Javis . Cập nhật lần cuối: 10/21/2025