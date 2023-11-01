Thư Mục Công Ty
Jarvis Consulting Group
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Jarvis Consulting Group Mức lương

Khoảng lương Jarvis Consulting Group từ $30,025 trong tổng thu nhập hàng năm cho Kỹ sư phần mềm ở mức thấp nhất đến $133,863 cho Nhà tuyển dụng ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Jarvis Consulting Group. Cập nhật lần cuối: 8/19/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Chúng tôi đã thương lượng hàng ngàn đề nghị và thường xuyên đạt được mức tăng hơn 30 nghìn đô la (đôi khi hơn 300 nghìn đô la).Được thương lượng lương của bạn hoặc sơ yếu lý lịch của bạn được xem xét bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Nhà tư vấn quản lý
Median $47.9K
Nhà tuyển dụng
$134K
Kỹ sư phần mềm
$30K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Câu hỏi thường gặp

Kõrgeima palgaga roll Jarvis Consulting Group on Nhà tuyển dụng at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $133,863. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Jarvis Consulting Group mediaan aastane kogukompensatsioon on $47,859.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật nào cho Jarvis Consulting Group

Các công ty liên quan

  • Amazon
  • Uber
  • Google
  • Apple
  • Coinbase
  • Xem tất cả các công ty ➜

Các tài nguyên khác