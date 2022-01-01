Thư Mục Công Ty
Jacobs Mức lương

Khoảng lương Jacobs từ $44,786 trong tổng thu nhập hàng năm cho Bán hàng ở mức thấp nhất đến $183,915 cho Kiến trúc sư giải pháp ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Jacobs. Cập nhật lần cuối: 8/22/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Kỹ sư phần mềm
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Kỹ sư xây dựng
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Kỹ sư kết cấu

Kỹ sư giao thông

Kỹ sư môi trường

Kỹ sư cơ khí
L1 $69.4K
L3 $108K

Nhà khoa học dữ liệu
Median $148K
Kỹ sư hàng không vũ trụ
Median $160K
Chuyên viên an ninh mạng
Median $80K
Kế toán
$133K
Nhà phân tích kinh doanh
$69.7K
Phát triển kinh doanh
$85.2K
Kỹ sư hóa học
$84.6K
Kỹ sư điện
$60.2K
Kỹ sư địa chất
$70.6K
Kỹ sư phần cứng
$137K
Chuyên gia công nghệ thông tin
$70.4K
Nhà tư vấn quản lý
$124K
Kỹ sư MEP
$129K
Quản lý sản phẩm
$98.5K
Quản lý chương trình
$146K
Bán hàng
$44.8K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$176K
Kiến trúc sư giải pháp
$184K

Kiến trúc sư dữ liệu

Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at Jacobs is Kiến trúc sư giải pháp at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $183,915. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jacobs is $101,822.

