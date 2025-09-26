Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in Taiwan tại Jabil dao động từ NT$39.4K mỗi year cho Software Engineer II đến NT$51.2K mỗi year cho Senior Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Taiwan có tổng giá trị NT$43.9K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Jabil. Cập nhật lần cuối: 9/26/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
Junior Software Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$39.4K
NT$38.1K
NT$0
NT$1.3K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***