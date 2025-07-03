Itau Mức lương

Mức lương tại Itau dao động từ $6,378 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $80,277 cho vị trí Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Itau . Cập nhật lần cuối: 11/22/2025