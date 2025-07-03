Itau Mức lương

Danh bạ công ty
Mức lương tại Itau dao động từ $6,378 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $80,277 cho vị trí Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Itau. Cập nhật lần cuối: 11/22/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $36.7K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư dữ liệu

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $33.9K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $56.5K

Quản Lý Sản Phẩm
Median $36.4K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $16.6K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $50.5K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$16.6K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$80.3K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$54K
Nhân Sự
$17.7K
Tiếp Thị
$20.5K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$6.4K
Quản Lý Chương Trình
$33.7K
Quản Lý Dự Án
$33.7K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$31.6K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$38.2K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Itau là Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $80,277. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Itau là $33,820.

