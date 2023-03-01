ISEE Mức lương

Mức lương tại ISEE dao động từ $113,611 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $185,925 cho vị trí Kỹ Sư Phần Cứng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của ISEE . Cập nhật lần cuối: 11/22/2025