iRhythm Mức lương

Khoảng lương iRhythm từ $124,375 trong tổng thu nhập hàng năm cho Vận hành marketing ở mức thấp nhất đến $357,700 cho Quản lý kỹ thuật phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của iRhythm. Cập nhật lần cuối: 8/19/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
Median $211K
Nhà phân tích kinh doanh
$154K
Kỹ sư phần cứng
$179K

Vận hành marketing
$124K
Quản lý sản phẩm
$266K
Bán hàng
$199K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$358K
Nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng
$153K
Lịch trình trao quyền

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại cổ phiếu
RSU

Tại iRhythm, RSUs tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:

  • 25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в iRhythm, е $188,876.

