Investec Mức lương

Khoảng lương Investec từ $21,164 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà đầu tư ngân hàng ở mức thấp nhất đến $158,746 cho Quản lý kỹ thuật phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Investec. Cập nhật lần cuối: 8/13/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Nhà phân tích dữ liệu
$72.4K
Nhà khoa học dữ liệu
$92.4K
Nhà đầu tư ngân hàng
$21.2K

Marketing
$125K
Nhà thiết kế sản phẩm
$65.2K
Quản lý dự án
$42.2K
Kỹ sư phần mềm
$81K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$159K
Kiến trúc sư giải pháp
$53.8K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Câu hỏi thường gặp

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Investec είναι ο Quản lý kỹ thuật phần mềm at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $158,746.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Investec είναι $72,417.

