Thu nhập Kỹ sư phần mềm full-stack in New York City Area tại Intuit dao động từ $160K mỗi year cho Software Engineer 1 đến $338K mỗi year cho Staff Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in New York City Area có tổng giá trị $206K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Intuit. Cập nhật lần cuối: 11/12/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Software Engineer 1
$160K
$133K
$16K
$11.5K
Software Engineer 2
$199K
$157K
$23.7K
$18.3K
Senior Software Engineer
$276K
$196K
$51K
$28.8K
Staff Software Engineer
$338K
$219K
$87.9K
$31.5K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Intuit, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)