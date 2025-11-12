Danh bạ công ty
Intuit Kỹ sư phần mềm full-stack Mức lương tại India

Thu nhập Kỹ sư phần mềm full-stack in India tại Intuit dao động từ ₹3.06M mỗi year cho Software Engineer 1 đến ₹9.88M mỗi year cho Staff Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in India có tổng giá trị ₹5.05M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Intuit. Cập nhật lần cuối: 11/12/2025

Trung bình Cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Software Engineer 1
(Cấp độ mới vào nghề)
₹3.06M
₹2.21M
₹675K
₹172K
Software Engineer 2
₹4.46M
₹2.89M
₹1.44M
₹131K
Senior Software Engineer
₹7.99M
₹4.35M
₹3.24M
₹399K
Staff Software Engineer
₹9.88M
₹5.99M
₹2.94M
₹950K
Xem 4 Thêm cấp độ
Thông tin mức lương mới nhất
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Intuit, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Kỹ sư phần mềm full-stack tại Intuit in India có tổng thu nhập hàng năm là ₹10,857,907. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Intuit cho vị trí Kỹ sư phần mềm full-stack in India là ₹5,075,006.

Tài nguyên khác