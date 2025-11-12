Thu nhập Kỹ sư phần mềm full-stack in Greater Bengaluru tại Intuit dao động từ ₹3.06M mỗi year cho Software Engineer 1 đến ₹9.88M mỗi year cho Staff Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Greater Bengaluru có tổng giá trị ₹5.05M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Intuit. Cập nhật lần cuối: 11/12/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Software Engineer 1
₹3.06M
₹2.21M
₹675K
₹172K
Software Engineer 2
₹4.46M
₹2.89M
₹1.44M
₹131K
Senior Software Engineer
₹7.99M
₹4.35M
₹3.24M
₹399K
Staff Software Engineer
₹9.88M
₹5.99M
₹2.94M
₹950K
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Intuit, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)