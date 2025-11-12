Thu nhập Kỹ sư phần mềm full-stack in Canada tại Intuit dao động từ CA$107K mỗi year cho Software Engineer 1 đến CA$307K mỗi year cho Staff Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Canada có tổng giá trị CA$166K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Intuit. Cập nhật lần cuối: 11/12/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Software Engineer 1
CA$107K
CA$93K
CA$9.5K
CA$4.2K
Software Engineer 2
CA$148K
CA$120K
CA$23.1K
CA$5.3K
Senior Software Engineer
CA$225K
CA$145K
CA$63.9K
CA$15.8K
Staff Software Engineer
CA$307K
CA$177K
CA$93.4K
CA$36.7K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Intuit, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)