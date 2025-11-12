Thu nhập Kỹ sư phần mềm full-stack in Atlanta Area tại Intuit dao động từ $161K mỗi year cho Software Engineer 2 đến $318K mỗi year cho Staff Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Atlanta Area có tổng giá trị $262K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Intuit. Cập nhật lần cuối: 11/12/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$161K
$129K
$25.1K
$7.6K
Senior Software Engineer
$236K
$152K
$62.6K
$20.8K
Staff Software Engineer
$318K
$203K
$74.3K
$40.5K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Intuit, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)