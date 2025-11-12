Thu nhập Thiết kế UX in San Francisco Bay Area tại Intuit dao động từ $128K mỗi year cho Product Designer 1 đến $337K mỗi year cho Principal Product Designer. Gói thu nhập trung vị year in San Francisco Bay Area có tổng giá trị $274K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Intuit. Cập nhật lần cuối: 11/12/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Product Designer 1
$128K
$112K
$12.2K
$3.3K
Product Designer 2
$121K
$109K
$6K
$6.1K
Senior Product Designer
$263K
$174K
$68.7K
$20.6K
Staff Product Designer
$340K
$199K
$102K
$39.3K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Intuit, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)