Intuit
  • Nhà Thiết Kế Sản Phẩm

  • Thiết kế UX

  • Israel

Intuit Thiết kế UX Mức lương tại Israel

Gói thu nhập trung vị của Thiết kế UX in Israel tại Intuit có tổng giá trị ₪620K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Intuit. Cập nhật lần cuối: 11/12/2025

Gói Lương Trung Vị
company icon
Intuit
Product Designer
hidden
Tổng mỗi năm
₪620K
Cấp bậc
Staff Product Designer
Lương cơ bản
₪464K
Stock (/yr)
₪92K
Thưởng
₪64.4K
Số năm tại công ty
2 Năm
Số năm kinh nghiệm
13 Năm
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Intuit?
Block logo
+₪197K
Robinhood logo
+₪302K
Stripe logo
+₪67.9K
Datadog logo
+₪119K
Verily logo
+₪74.7K
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Không tìm thấy thông tin lương
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Intuit, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)



Câu hỏi thường gặp

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Thiết kế UX tại Intuit in Israel có tổng thu nhập hàng năm là ₪765,793. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Intuit cho vị trí Thiết kế UX in Israel là ₪534,745.

