Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Thiết kế UX tại Intuit in India có tổng thu nhập hàng năm là ₹6,913,551. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.