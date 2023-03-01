Thư Mục Công Ty
Interac
Interac Mức lương

Khoảng lương Interac từ $54,953 trong tổng thu nhập hàng năm cho Chuyên gia công nghệ thông tin ở mức thấp nhất đến $100,269 cho Chuyên viên an ninh mạng ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Interac. Cập nhật lần cuối: 8/11/2025

Kỹ sư phần mềm
Median $87.1K
Quản lý sản phẩm
Median $60K
Nhà khoa học dữ liệu
$65.4K

Chuyên gia công nghệ thông tin
$55K
Quản lý chương trình
$81.1K
Chuyên viên an ninh mạng
$100K
Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at Interac is Chuyên viên an ninh mạng at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $100,269. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Interac is $73,280.

