Danh bạ công ty
Intelliswift Software
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn
    Levels FYI Logo
  • Mức lương
  • Kiến Trúc Sư Giải Pháp

  • Tất cả mức lương Kiến Trúc Sư Giải Pháp

Intelliswift Software Kiến Trúc Sư Giải Pháp Mức lương

Tổng thu nhập trung bình của Kiến Trúc Sư Giải Pháp in United States tại Intelliswift Software dao động từ $174K đến $248K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Intelliswift Software. Cập nhật lần cuối: 9/24/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

$197K - $225K
United States
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
$174K$197K$225K$248K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

Chúng tôi chỉ cần thêm 3 nữa Kiến Trúc Sư Giải Pháp thông tin lươngs tại Intelliswift Software để mở khóa!

Mời bạn bè và cộng đồng của bạn chia sẻ thông tin lương ẩn danh trong vòng chưa đầy 60 giây. Càng nhiều dữ liệu có nghĩa là những người tìm việc như bạn và cộng đồng của chúng ta sẽ có được những thông tin hữu ích hơn!

💰 Xem Tất Cả Mức Lương

💪 Đóng Góp Mức Lương Của Bạn

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.


Đóng góp
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Intelliswift Software?

Nhận Thông tin Lương Đã Xác minh trong Hộp thư

Đăng ký nhận thông tin đã xác minh về Kiến Trúc Sư Giải Pháp đề nghị việc làm.Bạn sẽ nhận được bảng phân tích chi tiết về mức lương qua email. Tìm hiểu thêm

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và Chính sách Bảo mật Điều khoản Dịch vụ của Google có hiệu lực.

Câu hỏi thường gặp

The highest paying salary package reported for a Kiến Trúc Sư Giải Pháp at Intelliswift Software in United States sits at a yearly total compensation of $247,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intelliswift Software for the Kiến Trúc Sư Giải Pháp role in United States is $174,300.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Intelliswift Software

Công ty liên quan

  • Microsoft
  • Flipkart
  • Stripe
  • Facebook
  • Netflix
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác