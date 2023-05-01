IntelliBoard Mức lương

Mức lương tại IntelliBoard dao động từ $39,800 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Bán Hàng ở mức thấp đến $45,900 cho vị trí Kiến Trúc Sư Giải Pháp ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của IntelliBoard . Cập nhật lần cuối: 11/24/2025