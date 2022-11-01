Intelcom Mức lương

Mức lương tại Intelcom dao động từ $60,476 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Information Technologist (IT) ở mức thấp đến $105,874 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Intelcom . Cập nhật lần cuối: 10/21/2025