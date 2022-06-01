Thư Mục Công Ty
Integrate
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Integrate Mức lương

Khoảng lương Integrate từ $3,906 trong tổng thu nhập hàng năm cho Quản lý sản phẩm ở mức thấp nhất đến $80,400 cho Quản lý dự án ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Integrate. Cập nhật lần cuối: 8/10/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Chúng tôi đã thương lượng hàng ngàn đề nghị và thường xuyên đạt được mức tăng hơn 30 nghìn đô la (đôi khi hơn 300 nghìn đô la).Được thương lượng lương của bạn hoặc sơ yếu lý lịch của bạn được xem xét bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ sư phần mềm
Median $13.9K
Quản lý sản phẩm
$3.9K
Quản lý dự án
$80.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Câu hỏi thường gặp

Korkeimmin palkattu rooli Integrate:ssa on Quản lý dự án at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $80,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Integrate:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $13,900.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật nào cho Integrate

Các công ty liên quan

  • Alyce
  • AtScale
  • EasyPost
  • Attain
  • Fieldwire
  • Xem tất cả các công ty ➜

Các tài nguyên khác