Insurance Corporation of British Columbia
Insurance Corporation of British Columbia Mức lương

Mức lương tại Insurance Corporation of British Columbia dao động từ $20,732 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính ở mức thấp đến $100,500 cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Insurance Corporation of British Columbia. Cập nhật lần cuối: 10/21/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $58.4K
Vận Hành Kinh Doanh
$43.9K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$101K

Biên Tập Viên Nội Dung
$56K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$80.8K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$20.7K
Quản Lý Sản Phẩm
$101K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
$23.5K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Insurance Corporation of British Columbia là Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $100,500. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Insurance Corporation of British Columbia là $57,189.

