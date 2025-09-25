Thu nhập Quản Lý Sản Phẩm in United States tại Instacart dao động từ $160K mỗi year cho L3 đến $553K mỗi year cho L9. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $338K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Instacart. Cập nhật lần cuối: 9/25/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L3
$160K
$132K
$28.4K
$0
L4
$206K
$170K
$32.3K
$3.9K
L5
$349K
$205K
$144K
$0
L6
$389K
$212K
$172K
$6.1K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Instacart, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
50%
NĂM 1
50%
NĂM 2
Tại Instacart, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 2 năm:
50% được phát hành trong 1st-NĂM (50.00% hàng năm)
50% được phát hành trong 2nd-NĂM (12.50% hàng quý)