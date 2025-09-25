Danh bạ công ty
Tổng thu nhập trung bình của Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm in Canada tại Instacart dao động từ CA$163K đến CA$237K mỗi year. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Instacart. Cập nhật lần cuối: 9/25/2025

Tổng Thu Nhập Trung Bình

CA$187K - CA$213K
Canada
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể
CA$163KCA$187KCA$213KCA$237K
Khoảng Phổ Biến
Khoảng Có Thể

Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Instacart, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

50%

NĂM 1

50%

NĂM 2

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Instacart, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 2 năm:

  • 50% được phát hành trong 1st-NĂM (50.00% hàng năm)

  • 50% được phát hành trong 2nd-NĂM (12.50% hàng quý)



Câu hỏi thường gặp

Instacart in CanadaのQuản Lý Thiết Kế Sản Phẩmで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬CA$237,105です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
InstacartのQuản Lý Thiết Kế Sản Phẩm職種 in Canadaで報告されている年間総報酬の中央値はCA$162,758です。

