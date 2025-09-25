Tổng thu nhập Phát Triển Kinh Doanh in United States tại Instacart là $201K mỗi year cho L6. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Instacart. Cập nhật lần cuối: 9/25/2025
Tổng Thu Nhập Trung Bình
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$201K
$146K
$55K
$0
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Instacart, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
50%
NĂM 1
50%
NĂM 2
Tại Instacart, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 2 năm:
50% được phát hành trong 1st-NĂM (50.00% hàng năm)
50% được phát hành trong 2nd-NĂM (12.50% hàng quý)