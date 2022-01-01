Danh bạ công ty
Inovalon
Inovalon Mức lương

Mức lương tại Inovalon dao động từ $43,675 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kiến Trúc Sư Giải Pháp ở mức thấp đến $276,375 cho vị trí Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Inovalon. Cập nhật lần cuối: 9/15/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $100K

Kỹ sư phần mềm backend

Quản Lý Sản Phẩm
Median $132K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $100K

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $96K
Phát Triển Kinh Doanh
$110K
Dịch Vụ Khách Hàng
$55.3K
Nhân Sự
$190K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$276K
Quản Lý Dự Án
$146K
Bán Hàng
$49.8K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$246K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$43.7K
Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at Inovalon is Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $276,375. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Inovalon is $105,223.

