Danh bạ công ty
Innotech
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Innotech Mức lương

Mức lương tại Innotech dao động từ $11,973 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT) ở mức thấp đến $122,400 cho vị trí Kỹ Sư Hóa Học ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Innotech. Cập nhật lần cuối: 9/14/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $51K

Kỹ sư phần mềm frontend

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ sư dữ liệu

Kỹ sư DevOps

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $39.8K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $46K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $68K

Kiến trúc sư dữ liệu

Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $78.9K
Trợ Lý Hành Chính
$22.7K
Kỹ Sư Hóa Học
$122K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $31.3K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$12K
Chuyên Viên Ngân Hàng Đầu Tư
$41.8K
Pháp Lý
$63.2K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$38.8K
Quản Lý Sản Phẩm
$60.2K
Quản Lý Dự Án
$91.4K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$58.5K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$66K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
$41.9K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Den högst betalda rollen som rapporterats på Innotech är Kỹ Sư Hóa Học at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $122,400. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Innotech är $50,958.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Innotech

Công ty liên quan

  • LinkedIn
  • Google
  • Uber
  • Square
  • Netflix
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác