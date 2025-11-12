Tổng thu nhập Kỹ sư phần mềm full-stack in India tại InMobi là ₹7.52M mỗi year cho SDE IV. Gói thu nhập trung vị year in India có tổng giá trị ₹6.81M. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của InMobi. Cập nhật lần cuối: 11/12/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
SDE I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE IV
₹7.52M
₹6.4M
₹1.12M
₹0
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại InMobi, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (1.19% mỗi kỳ)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)